Son Dakika | İZMİR KEMALPAŞA'DAKİ 'RÜŞVET OPERASYONU' ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Haberler
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Son Dakika | İZMİR KEMALPAŞA'DAKİ 'RÜŞVET OPERASYONU' ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp, verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, 6'sı belediye çalışanı 11 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp, verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, 6'sı belediye çalışanı 11 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma tarafından 9 Kasım sabahı Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri belirtildi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet vermek, almak ve aracılık etmek' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A., Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A.'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | İZMİR KEMALPAŞA'DAKİ 'RÜŞVET OPERASYONU' ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Son Dakika | İZMİR KEMALPAŞA'DAKİ 'RÜŞVET OPERASYONU' ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Son Dakika | İZMİR KEMALPAŞA'DAKİ 'RÜŞVET OPERASYONU' ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

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