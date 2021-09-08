Son dakika haber | İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

Son dakika haberler: İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy yakınlarında Karabel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabel mevkisinde dumanları gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 4 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bu arada yangının yerleşim bölgelerine uzak olduğu bildirildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı