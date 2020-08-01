İzmir Kemalpaşa'da orman yangını İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yangın kontrol altına alındı.

Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına, 3 helikopter ve 6 arazözle havadan ve karadan müdahale etti.Yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA