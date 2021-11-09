İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı (1)

İZMİR'de, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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