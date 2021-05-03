İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'de, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun (63), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun (63), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Coşkun'un, 8 Nisan'da rahatsızlanması üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evinde karantinaya alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine, 26 Nisan'da, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada 7 gündür yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesinin, yarın Kemalpaşa Çınarköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Acımız büyük. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ramazan Coşkun'u, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere tüm Kemalpaşa halkına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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