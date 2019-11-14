İzmir kazada savrulan otomobil, gözlükçüye daldı

14.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:42

Kazada savrulan otomobil, gözlükçüye daldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir taksi ile bir otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Trafik kazasında, bir otomobil gözlük satışı yapılan bir iş yerine daldı.

Olay, dün gece saatlerinde İnönü Caddesi 682 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 GE 0315 plakalı otomobil ile 35 T 6689 plakalı ticari taksi, henüz bilinmeyen bir sebeple kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, farklı yönlere savruldu. Bir otomobil, bir gözlükçü dükkanının camına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında, iş yerinin camı kırılırken, otomobilin bir kısmı da dükkanın içine girdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede biri taksi şoförü olmak üzere 3 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yararlılar, tedbir amaçlı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza, gözlükçü dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan otomobilin dükkanın camına çarparak durabildiği görülüyor. Gözlükçüde maddi hasar meydana gelirken, işletme sahipleri yaklaşık 50 bin TL zararları olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA