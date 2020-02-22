İZMİR Kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı

22.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:26

Kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güvercin Kayalıklarında mahsur kalan bir grup göçmen, geçen perşembe günü saat 04.30'da telefonla Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince kayalık üzerinde tespit edilen 9'u Somali ve 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 10 göçmen kurtarıldı. 5'i erkek ve 5'i kadın olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA