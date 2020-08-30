İZMİR Kavurucu sıcaktan bunalanların tercihi Ilıca Plajı oldu Kavurucu sıcaktan bunalanların tercihi Ilıca Plajı olduİZMİR'in masmavi deniziyle ünlü ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'na hafta sonu vatandaşlar akın etti.

Kavurucu sıcaktan bunalanların tercihi Ilıca Plajı oldu

İZMİR'in masmavi deniziyle ünlü ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'na hafta sonu vatandaşlar akın etti. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu bölgede kavurucu sıcaktan bunalanlar, kendilerini serin sulara bıraktı. Öte yandan tatilcilerden kimisinin maskesiz olması ve sosyal mesafeye dikkat etmemeleri dikkat çekti.

İzmir'in turistik beldesi Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan Ilıca Plajı'nda her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulunca İzmir ve çevre illerden pek çok kişi hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini serin sulara bırakırken, tatilcilerden kimisinin sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmamaları dikkat çekti. Çeşme Belediyesi tarafından görevlendirilen ekiplerin, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe için sahile çaktıkları kazıklarla 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmalarına rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu.

'DENİZ, KUM VE İZMİR ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan Çeşme'ye gelen tatilcilerden Nermin Yılmaz, "Tatil çok güzel geçiyor. Torunum, kızım ve damadımla birlikte bugün Çeşme'ye geldik ve hava sıcaklığı çok yüksek. Sosyal mesafeyi koruyoruz ama uymayanlar var. Şu an sosyal mesafenin pek olmadığını söyleyebilirim. Bence korunması gerekiyor. Yalnız kendimizi düşünmemeliyiz, karşımızdakileri de düşünmeliyiz. Yürürken bile korkuyorum" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Ilıca Plajı'nda bulunan sosyal mesafeli alanda vakit geçiren Sezin Akbaş, "Hava sıcaklığı çok yüksek bu nedenle şemsiye ve güneş kremiyle korunuyoruz. Hiçbir şekilde koronavirüs tedbiri uygulandığını görmüyorum. Vatandaşlar ana caddelerde maskeyle dolaşıyor ama ara sokaklara girdiğinde maskeleri hemen indiriyorlar. Şu an özel alanların içinde güneşleniyoruz, bu bizi bir nebze de olsa rahatlatıyor. Geçen hafta gelmiştik ve bu alanları görünce tekrar geldik" diye konuştu.

Sezin Akbaş'ın eşi Erkan Akbaş ise, "Tatilimiz çok güzel. Hafta içinin iş yorgunluğunu burada atmaya geliyoruz. Deniz, kum ve İzmir çok güzel. Özellikle Ilıca Plajı'nı 30 yıldır tercih ediyoruz. Her hafta sonu buradayız. Plajlarda maske konusunda çok büyük sıkıntı var. İnsanlar maske takmıyor. İster istemez hava sıcaklığı, denize girip çıkma maskeyi kullanılamaz hale getiriyor. Burada kazık ve iplerle sosyal mesafe sağlanmış bu uygulamadan çok memnunuz" dedi.

Kaynak: DHA