İZMİR Kavanoz kapağı alma çabası koronavirüse davetiye çıkardı Kavanoz kapağı alma çabası koronavirüse davetiye çıkardıİZMİR'in Bornova ilçesindeki bir zincir markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, adeta izdiham yarattı.

Kavanoz kapağı alma çabası koronavirüse davetiye çıkardı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir zincir markette indirime giren kavanoz kapaklarından almak isteyenler, adeta izdiham yarattı. Koronavirüsün unutulduğu o anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Bornova'daki bir zincir market mağazasında meydana geldi. İndirime giren kavanoz kapaklarından almak için erken saatlerde sıraya giren vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte işyerine akın etti. Yaklaşık 15 vatandaş, kapaklardan almak için birbirleriyle yarıştı. Adeta izdiham oluşurken, sosyal mesafe kuralının dikkate alınmadığı görüldü. O anları ise başka bir müşteri, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların kavanoz kapağı almak için birbirleriyle yarıştığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: DHA