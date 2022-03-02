İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde espor merkezi açıldı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliği ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle "Espor Okuryazarlığı Projesi" kapsamında kurulan espor merkezi, törenle açıldı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, yerleşkelerinde merkeze ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Saffet Köse'ye de teşekkür eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Giderek dijitalleşen bir dünyada, sanal evrenlerin oluşturulduğunu, espora olan ilginin tüm dünyada arttığını, bakanlığımızın da bu konulardaki girişim ve stratejileriyle, Türkiye olarak bizim de önemli bir aktör olarak bu alanlarda var olduğumuzu görmekteyiz. Gençlerimizin bu branşlarda eğitilmesini, farkındalığının arttırılmasını sağlayan, zeka, çeviklik ve takım ruhu kavramlarını destekleyen, geliştiren, özellikle eğitim odaklı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz."

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, il müdürlükleri arasında projenin ilk kez İzmir'de uygulanması nedeniyle çok mutlu olduklarını aktardı.

Eskici, özellikle gençlerin devlet desteği ile esporun branş olarak eğitimini almasının gençlerin potansiyeline katkıda bulunacağını kaydetti.

Eskici, projenin Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun desteği ile İzmir'de başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem bizim bir hayalimiz hem de gençlerimizin hayalleri gerçeğe dönüştü. Özellikle gençlerimizin devlet desteği ile esporu branş olarak eğitimini alması, bu eğitimlerin gençlerimizin potansiyeline katkıda bulunması bizleri mutlu etti. Sayın Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu'nu desteği ile İzmir'de başlayan bu örnek projeyi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılarak geliştirilmesini görmekten gurur duyuyoruz."

İZKA Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Biriminden Görkem Dönderici de İZKA olarak hem espor hem de onunla bağlantılı oyun girişimciliği, yazılım, kodlama, yayıncılık gibi alanlarda gençleri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Açılışa, Espor Okuryazarlığı Eğitim Projesi Yürütücüsü İKÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Esen, proje koordinatörlerinden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Espor Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yasin Nuri Çakır ile öğrenciler katıldı.