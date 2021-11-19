İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), öğrencileri tarafından hazırlanan 37 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığını bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ, "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında başvuru yapan 136 üniversite arasında desteklenen proje sayısı ile beşinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ'lü gençlerin başarılarının sadece kendileri için değil Türkiye için de oldukça değerli olduğunu belirtti.

Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Adımızı duyurdunuz, üniversitemizi başarıyla temsil ettiniz. Yaptığınız çalışmaların sadece bizim açımızdan değil ülkemiz ve dünya mühendislik bilimleri açısından oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Dünyada bir yer edinmek istiyorsak bunun genç neslin modern dünyanın gittiği yöndeki teknolojiyi çok iyi kullanarak, aynı zamanda katkılar yaparak ve bu arada ülkemizi de yerli üretimle donatarak olabileceğini düşünüyoruz."

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ise TÜBİTAK'ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

TÜBİTAK programından destek alan proje rakamı ile İzmir'de ilk sırada yer aldıklarını vurgulayan Kaya, "2021 yılı birinci döneminde 10 proje başvurusundan 9'u kabul edildi. Bu sonuçla üniversitemiz İzmir'de birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin 37 projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi." ifadelerini kullandı.

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AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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