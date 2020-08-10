İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlayacak
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlayacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öncülüğünde gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlanacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gazeteciler için
10.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:02

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öncülüğünde gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlanacak.

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Korap Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "unutulma hakkının" kişinin dijital hafızada kendisine ilişkin verileri kontrol etme ve silinmesini isteme hakkı olarak tanımlandığını bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yeni düzenlemesiyle birlikte isminin arama motorunda yer almasını istemeyenlerin başvuru yapabileceklerini belirten Özel, 2019'dan beri devam eden İKÇÜ yürütücülüğündeki TUBİTAK 1001 projesi ile unutulma hakkının gazetecilik mesleği açısından nasıl uygulanabileceğine yanıt aradıklarını anlattı.

"Dijital Hafızada Unutulma Hakkı ve Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği: Türkiye'de Bir Alan Araştırması" başlıklı projeyi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Şadiye Deniz ve İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Şükran Pakkan ile birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Özel, projenin hukuk danışmanlığını ise Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ural Aküzüm'ün yaptığını aktardı.

Doç. Dr. Özel, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çok kıymetli gazeteciler ve unutulma hakkı konusunda çalışan hukukçularla görüşüyoruz. Projenin çıktıları doğrultusunda Türkiye'de gazetecilere yönelik bir çerçeve metin hazırlamayı amaçlıyoruz. Böylece hem literatüre bir alan araştırması ile katkı sağlamayı hem de gazetecilik profesyonellerine yönelik uygulanabilir gazetecilik ilkelerinin oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.

Unutulma hakkı, basın için büyük zorluklar yaratsa da aynı zamanda yeniliklere adaptasyon ve yeni ilkeler geliştirmek için de fırsatlar sunuyor. Unutulma hakkına ilişkin hukuki altyapının sağlanmasında gazetecilerin de tartışmalara dahil olması, hem ifade özgürlüğünün hem de kişi mahremiyetinin korunması noktasında gazetecilerin kendi ilkelerini geliştirerek sorumluluk almasını önemli görüyoruz."

Kaynak: AA

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