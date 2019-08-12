İZMİR Kasaplarda kıyma kuyruğu

12.08.2019 17:48

Kasaplarda kıyma kuyruğu

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda parçalatmak için kasaplara akın etti. Etlerini kıyma makinelerinde çektirip kıyma yaptırıp, kuşbaşı olarak parçalatmak isteyen isteyenler, kasapta oluşan kuyrukta kendilerine sıra gelmesini bekledi.

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, kasaplara akın etti. Vatandaşlar etlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda parçalatmak için kasapları tercih ederek, etleri kıyma makinesinde çektirerek kıyma yaptırdı. Bayramın ilk gününden beri tatil yapmak yerine bayram mesaisi yapan kasaplar, sırada bekleyen vatandaşın etlerini kıymak için canla başla çalışıyor. En yoğun dönemlerinden biri olan Kurban Bayramı'nda sıcak havaya rağmen emek veren kasaplar, et kesme makineleri, kıyma makineleri ve özel bıçakları ile vatandaşın getirdiği etleri isteğe göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri veriyor. Sıraya giren müşteriler, getirdikleri etleri işlemden geçtikten sonra yemeklik hale gelmiş olarak evlerine götürüyor. Bayram mesaisi yapanlardan biri olan, Konak'ın Eşrefpaşa semtinde 38 yıldır kasaplık yapan Cengiz Özçapkın, şöyle dedi:

"Et bize bütün olarak gelir, biz de onun parçalama işlemini yaparız. Bütün kuzu gelir, biz de onun pirzolasını kuşbaşısını, ciğerini doğrar ve hazır vaziyette müşteriye veririz. Aşırı bir yoğunluk var, hep kuyruk halindeyiz. Bayramın birinci günü sabahtan şimdiye kadar hiç boşluğumuz olmadı. Kurban Bayramı kasapların en önemli bayramıdır. Kurban etleri kasapta kesildiği zaman biz bir gün bekletiyoruz. Beklemiş olursa işlem daha güzel olur. Dışarıda bazı insanlar sağlıksız şekilde etleri parçalatıyor. Bizim burada soğuk hava dolaplarımız var, soğutuculu makinelerimiz var. Burada yaptırmaları daha sağlıklı olur. Vatandaşlar dışarıda, arabaların arkasında, dükkanın önünde yapılan işlemleri tercih etmesinler. Bir kuruş ucuza yaptıracaklar diye sağlıklarından olmasınlar."

'HİJYENİK OLDUĞU İÇİN ETLERİ KASABA GETİRDİM'

Kasapta sıra bekleyen vatandaşlardan Metin Özayverdi, "Hayırlısıyla kurbanımızı kestik. Kasabımıza geldik, ellerinden geleni yapıyorlar. Kıymamızı yaptırdık. Etlerimizi parçalattık. Kendi mahallemizde bulunan kasaba geldik. Buraya güvendiğim için buraya getirdim. Akşam çoluk çocuğu toplayıp kavurmamızı, köftemizi yapacağız" dedi. Etinin parçalanmasını bekleyen Sevgim Şenşakrak ise, "Etleri kuşbaşı, kavurmalık, yemeklik yaptırmaya geldim. Hijyenik olduğu için buraya geldim. Evimde çok fazla keskin bıçak yok, kendim kesemem. Bugün çok yoğundu, sıra bekledim. Etleri aldıktan sonra bu akşam dinlendireceğim, yarın kavurmasını yapıp afiyetle yiyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA