İZMİR Kasaplarda bayram yoğunluğu
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İZMİR Kasaplarda bayram yoğunluğu

Kasaplarda bayram yoğunluğuİZMİR'de Kurban Bayramı nedeniyle et vitrinlerini boş tutan kasaplar, kestikleri kurbanlıkları kıyma, kuşbaşı ya da farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

01.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:02

Kasaplarda bayram yoğunluğu

İZMİR'de Kurban Bayramı nedeniyle et vitrinlerini boş tutan kasaplar, kestikleri kurbanlıkları kıyma, kuşbaşı ya da farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramı'na yaklaşırken stoklarındaki etleri satan kasaplar, bayramda et işleyerek ve kıyma çekerek para kazanıyor. Kestikleri kurbanlıkları kıyma ya da kuşbaşı haline getirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kasaplarda yoğunluğa neden oldu. Kurbanlık etlerini kıyma, kuşbaşı ya da farklı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İzmir'deki bazı kasapların önünde sıra oluşturdu. Buca Kasaplar Meydanı'nda kasaplık yapan Enes Ekinci, bayramda hiç et satmadan kıyma çekerek para kazandıklarını dile getirdi.

EN ÇOK TALEP KIYMAYA OLDU

İzmir'de uzun yıllardır kasaplık yaptığını dile getiren Enes Ekinci (45), günde yaklaşık 4 ton kıyma çektiklerini söyledi. Bayram öncesinde işlerinde biraz durgunluk yaşanmasına rağmen bayramda fazla mesai yaparak gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu

Bayram öncesi kasaplarda bir sakinlik vardı. Ancak yoğunluk dün itibariyle artmaya başladı. Şu an kurban kesen vatandaşlar etlerini bize getiriyor. Biz de onları hazırlıyoruz. En çok kıymaya talep var. Et satışından değil, kıyma çekiminden para kazanıyoruz. İşlerimiz çok yoğun. Dükkandaki sıra bazen sokağa taşıyor. Biz de iki tane kıyma makinesi var. İkisi de iki gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de hızlı bir şekilde vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugünkü kadar olmasa da, yarın da yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz

Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde kasaba geldiğini belirten vatandaşlardan Serkan Özzencir (43) ise, Kurbanımızı bayramın birinci günü kestik. Dağıtacağımız eti çevremize ulaştırdık. Kalan et ile şimdi de kasaba gelerek 10 kilo kıyma çektirdik. Kestiğimiz kurbandan geri kalan eti de kuşbaşı doğrayarak dolaba kaldırdık dedi.

İZMİR Kasaplarda bayram yoğunluğu

Kaynak: DHA

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