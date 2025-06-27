İzmir Karşıyaka elektrik ne zaman gelecek, İzmir Karşıyaka'da neden elektrikler yok?

İzmir Karşıyaka elektrik ne zaman gelecek, İzmir Karşıyaka'da neden elektrikler yok?
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İzmir'in enerji tedarikçisi GDZ Elektrik, 17 ilçede uzun süreli elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kesintiden birçok yer etkilenecek. Kesintinin ne kadar süreceği ve hangi bölgeleri etkileyeceği konusunda detaylı bilgi verilmedi. Peki, İzmir Karşıyaka elektrik ne zaman gelecek, İzmir Karşıyaka'da neden elektrikler yok?

İzmir'in Çiğli, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Bayındır, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka ilçelerinde 28 Haziran'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, enerji şirketinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, İzmir Karşıyaka elektrik ne zaman gelecek, İzmir Karşıyaka'da neden elektrikler yok?

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Çiğli, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Bayındır, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka ilçelerinde 28 Haziran'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kesintinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

ELEKTİK HATLARI ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENDİ

Bornova'da çıkan yangın nedeniyle güvenlik amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesintiden Bornova'nın yanı sıra Karşıyaka, Çiğli ve Kemalpaşa'nın bazı bölgeleri de etkilendi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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