İzmir Karnesini Getiren Buz Pistinde Ücretsiz Kaydı

Karnesini getiren buz pistinde ücretsiz kaydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, okullarının kapanmasını fırsat bilen çocuklar ve gençlerle doldu. Karnesini getirenlerin ücretsiz kayabildiği pistte yarıyılın stresi atıldı.

Karneleriyle birlikte soluğu buz pistinde alan gençler, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Kimi ilk kez buz pistinde kaymasına rağmen cesaretiyle tüm zorlukların üstesinden gelirken, kimi ise piste adımını atar atmaz kayıp düşüyor. Yanında karnesini getiren her ilk, orta öğretim ve lise öğrencisi, 25 Ocak Cuma gününe kadar 13.00-16.40 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin bu ücretsiz buz pateni şölenine ortak olabilecek. Pist, cuma gününden itibaren 4 bini aşkın öğrenciyi ağırladı. 10 yaşındaki Esila Ecrin Atılgan, Burası çok eğlenceli. Kar pistine gidememiştim çok üzülmüştüm, babam da o yüzden beni buz pistine getirdi. 15 gün tatil boyunca her fırsatta buraya geleceğim dedi. 12 yaşındaki Mehmet Şerif Can Er, Foça'da oturmalarına rağmen her fırsatta buz pistine geldiğini ve burada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Buz pistinde kaymaya gelen Asya Erdem ve Aleyna Öner ise ilk defa buz pistinde kaydıklarını ve kendileri için inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyerek, Bu üzerinde kaymak çok eğlenceliymiş. Karnemizi alıp hemen buraya koştuk. İyi ki de gelmişiz diye konuştu.

Kaynak: DHA