İZMİR KARACİĞER NAKİLLİ ÇOCUKLAR KARNE SEVİNÇLERİNİ DOKTORLARIYLA PAYLAŞTI

ÇEŞİTLİ nedenlerle karaciğerleri iflas edince İzmir Kent Hastanesi'nde nakil olan çocuklar, okullar tatile girince soluğu doktorlarının yanında aldı. Yıllık kontrolleri için hastanede buluşan karaciğer nakilli çocukların okul karneleri gibi sağlık karnelerinin de çok güzel olduğu anlaşıldı. Çocuklar doktorlarıyla birlikte pasta keserek sınıfı geçmelerini kutladı. Doç. Dr. Murat Kılıç, Çoğu 5-6 aylıkken ya da 1-2 yaşlarındayken nakil yaptığımız, naklin üstüne 8-10 sene geçirmiş çocuklarımız. Bugün hem karnelerini kutluyoruz hem de sağlıklı olmalarının sevincini yaşıyoruz dedi.

Aynı kaderi paylaşan, yolları karaciğer nakli için geldikleri İzmir Kent Hastanesi'nde kesişen çocuklar, artık yaşıtlarından farksız büyüyorlar, onlar gibi okullara gidip gelecek hayalleri kuruyorlar. Ancak onlar belli aralıklarla kontrollerini yaptırmak zorundalar. Nitekim okullar tatile girince sadece İzmir değil, Türkiye'nin dört bir köşesinden nakilli çocuklar hastaneye kontrole geldi.

Gaziantepli Merve Perihan Gezer, henüz 15 aylıkken kriptojenik (nedeni bilinmeyen) karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil oldu. 16 Ekim 2012'de annesi Hatice Gezer'den gerçekleştirilen nakille ikinci hayata başlayan Merve, bu yıl evde eğitim gördü ve ikinci sınıfa geçti. İlk kez karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Tokat'tan sevk edilen Birkan Aktaş 4 Haziran 2010'da 'alfa-1 antitripsin' tanısıyla nakil olduğunda 8 yaşındaydı. Annesi Dudu Aktaş'tan karaciğer dokusu nakledilen Birkan, nakil sonrasında taşındıkları İzmir'de başarıyla eğitim hayatını sürdürüyor. Karşıyaka TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan Birkan, bu yıl 11'inci sınıfa geçti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yaşayan Ayhan Yılmaz safra kanalları yokluğu (bilier atrezi) nedeniyle 9 yaşındayken 3 Mart 2011'de nakil oldu. Ayhan'a ikinci hayatın kapılarını teyzesi Özlem Barbaros açtı. Manyas Anadolu Lisesi öğrencisi Ayhan 12'inci sınıfa geçti.

Çocuklardan İzmir'de yaşayan Hasan Alınca 28 Kasım 2012'de henüz 3 yaşındayken kriptojenik (nedeni bilinmeyen) karaciğer yetmezliği tanısıyla ameliyat masasına yattı. Annesi Gizem Alınca'dan alınan karaciğer dokusunun nakledildiği Hasan Alınca, bu yıl Mahmut Esat Bozkurt ilkokulundan mezun oldu. Hasan, gelecek yıl ortaokula başlayacak.

Hataylı Feyza Nur Arslan 4 yaşındayken 19 Ocak 2012'de 'akut- subakut karaciğer yetmezliği' tanısıyla nakil oldu. Annesi Nazire Arslan, Feyza Nur'a ikinci kez hayat verdi. Küçücük yaşında büyük yaşam mücadelesi veren Feyza Nur, Antakya Tanışma İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi. 7'inci sınıfa geçen Feyza Nur, karne sevincini doktorlarıyla paylaştı.

Akut karaciğer yetmezliği nedeniyle babası Şeyhmuz Derici'den nakil gerçekleştirilen Yusuf, 2 yaşında ameliyat masasına yattı. Dedesi Medeni Derici'nin bir an yanından ayırmadığı Yusuf şimdi 9 yaşında. İzmir'de oturan Yusuf Derici, Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu'nda 4'üncü sınıfa geçmenin sevincini yaşıyor.

Bilier atrezi (safra kanalları yokluğu) tanısıyla 6 aylıkken ameliyat masasına yatan Onur Toprak Sungur'a dayısı Cemil Polat can aşısı oldu. 25 Mart 2010 tarihinde dayısından nakledilen karaciğer dokusuyla hayat bulan Onur Toprak, 9 yaşında ve artık ortaokul öğrencisi. Onur Toprak İsmail Şekip Uyal İlkokulu'ndan mezun oldu, cüppe giyip kep attı.

Mersin'den akut karaciğer yetmezliği tanısıyla İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Kuzey Araboğa, 24 Mayıs 2013 tarihinde nakil olduğunda 16 aylıktı. Babası Ali Tayfun Araboğa'nın hayat verdiği Kuzey, bu yıl ilk kez karne almanın sevincini yaşadı. Kuzey, Mersin Yenişehir İlkokulu'nda 2'inci sınıfa geçti.

6 aylıkken babası İbrahim Ceylan'dan nakil gerçekleştirilen Habibe Ceylin Ceylan'ın tanısı hepatoblastom idi. Çok zor günleri geride bırakan İzmirli Ceylin, bu yıl Afacanlar Anaokulu'ndan mezun oldu. Gelecek yıl ilkokul öğrencisi olacak Ceylin, kontrole annesi Pakize ve kardeşleri Belinay ve Elif Leyla ile birlikte geldi.

DOKTORLARI İLE BULUŞTULAR

Hikayeleri farklı kaderleri ortak karaciğer nakilli çocuklar, tetkikleri ve muayeneleri yapıldıktan sonra doktorları Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Doç. Dr. Mert Akan, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Lakobadze, Dr. ElçinYücebaş, hemşire abla ve abileriyle bir araya geldi. Doktorlarına karnelerini gösteren, sevinçlerini paylaşan çocuklar, sağlık kontörlerinden de geçer not aldı. Anne babaların da bu sevince ortak olduğu günde Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Doç. Dr. Murat Kılıç şunları söyledi

Çocuklarımız daha önce karaciğer nakli olup hayata tutunmuş ve normal bir hayata devam eden çocuklar. Çoğu 5-6 aylıkken ya da 1-2 yaşlarındayken nakil yaptığımız, naklin üstünden 8-10 sene geçirmiş çocuklarımız. Şimdi karnelerini aldılar. Hepsi de çok güzel karneler getirdiler. Bugün hem karnelerini kutluyoruz hem de sağlıklı olmalarının sevincini yaşıyoruz. Buradaki çocukların çoğu akrabalarından nakil oldular. Annesinden, teyzesinden, dayısından nakil olan çocuklar var. Karaciğer nakli hayati bir operasyon olduğu için, buradaki çoğu çocuk nakil olmasaydı kaybedilecekti. O yüzden eski günleri hatırlıyoruz. Hepsi çok büyük sağlık sorunları atlattılar. Onları bu şekilde sağlıklı görmek bizim için çok sevindirici. Çocuklarımızın okul karneleri de sağlık karneleri de çok şükür çok iyi.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİLER

Hastanede buluşan anne ve babalar ile çocuklar da duygularını şöyle dile getirdi.

Feyza Nur Arslan'ın babası Hasan Arslan Biz Hatay'dan geliyoruz. Feyza'nın ağabeyi aynı hastalıktan ölmüştü. Onu kurtaramadık. Feyza da aynı hastalığa yakalanınca bizi İzmir Kent Hastanesi'ne yönlendirdiler. Feyza'yı kurtarmak için son çaremiz kalmıştı. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Hemen ameliyata aldılar. 2012'de annesinden nakil işlemi gerçekleştirildi. O günden beri bir daha o hastalığı yaşamadık. Şükürler olsun, kontrollerde hiçbir sorun çıkmadı. Çok mutluyuz. Hala inanamıyorum. Buraya umutsuz gelmiştim ama baktık ki hocalarımız bizi çok güzel karşıladı. 'Feyza'yı inşallah kurtaracağız' dediler. Şu an tek kızım var. Başka çocuğum yok. Çok mutluyum, hocalarıma çok teşekkür ediyorum.

Feyza Nur Arslan Karnem güzel. Bu yıl teşekkür belgesi aldım. İleride avukat olmak istiyorum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.

Onur Toprak Songur'un annesi Semanur Songur Onur'un hastalığı ortaya çıktığında henüz 2 aylıktı. Bizim için ümitsiz bir durumdaydı. Onun şu an hayatta olması bir mucize. Ben de eşim de verici olmak istedik ancak uyumlu olmadı. Kardeşim Cemil, oğlum için donör oldu. Biz bunu bilmiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Oğlum 6 aylıkken nakil oldu. Şu an çok mutluyuz. Oğlum ikinci kez doğmuş gibi. Doğum günü bizim için eylül ayı değil, ameliyat olduğu mart ayı. Ameliyat olduğu gün yeniden dünyaya geldi. O gün bizim için yeni bir gün doğdu. Zor bir süreçti ama çok güzel sonuçlandı. Artık 4. sınıfı bitirdi. Her şey iyiye gidiyor. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Onur Toprak Songur (10) Ben bu yıl teşekkür aldım. Notlarım çok iyi. İleride Youtuber olmak istiyorum.

Kaynak: DHA