İzmir Karaburun'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çantada Keklik Değiliz
İzmir'in Karaburun ilçesinde şeffaf ve demokratik yerel yönetim için imza toplayan vatandaşlar, "Çantada keklik değiliz." deyip CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterdi.
İzmir'in Karaburun ilçesinden 400'e yakın Karaburunlu, yerel seçim öncesi imzaladıkları dilekçe ile CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. "Çantada keklik değiliz" diyen vatandaşlar, rüzgar santrallerine, balık çiftliklerine,yapılaşmaya, madenlere ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli sorunlara dikkat çekti.
"ŞEFFAF YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ"
İmzacılar "Yaşadığımız ve çok sevdiğimiz Karaburun'da, yıllardır sürdürdüğümüz bu mücadelede yanımızda olacak, talancı yatırımlara, ölçüsüz, denetimsiz yapılaşmaya ve ranta Karaburunlu ile birlikte karşı duracak, koruyarak kalkınma hedeflerine sadık, demokratik, şeffaf bir yerel yönetim istiyoruz" dedi.
"ÇANTADA KEKLİK DEĞİLİZ"
"Çantada keklik değiliz" diyen imzacılar, yarımada yüzölçümünün yüzde 71'ine yayılmak istenen rüzgar santrallerine, kıyıların neredeyse tamamına kurulmak istenen balık çiftliklerine, 4 kat artan yapılaşmaya, tarım arazilerinin, hassas doğa alanlarının dibindeki madenlere ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli sorunlara dikkat çekti.
5 TANE TALEP İLETTİLER
Dilekçede Karaburun'un geleceği için önem taşıyan konular sıralandı ve seçilecek adayın bu konularda Karaburun halkı ile birlikte hareket etmesi talep edildi. Talepler şöyle:
- Yarımadamızın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri tehdit eden, bölge halkına zararlı ve yaşam alanlarımızı tahrip eden yatırımlara karşı durulması.
- Kırsal üretim ve yaşamı koruyarak güçlendirecek yapıların oluşturulması.
- Karaburun'u Karaburun yapan doğal değerlerimizi ve yaşam alanlarımızı tehdit eden çirkin yapılaşmaya izin verilmemesi. Konut, turizm ve ticari yapı projelerinde doğal dokuya ve yerel mimariye uygunluk şartı getirilmesi.
- Kırsal yaşama yönelik her planlama, uygulama ve müdahalede, hiçbir siyasal, etnik, cinsel ayrım yapılmadan Yarımada halkı ve yerel dinamiklerin görüşlerini ifade etmesinin ve katılımının sağlanması, buna yönelik yapıların oluşturulması.
- Tüm faaliyetlerde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkesinin benimsenmesi.