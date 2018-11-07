İzmir Karaburun'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çantada Keklik Değiliz

İzmir'in Karaburun ilçesinden 400'e yakın Karaburunlu, yerel seçim öncesi imzaladıkları dilekçe ile CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu. "Çantada keklik değiliz" diyen vatandaşlar, rüzgar santrallerine, balık çiftliklerine,yapılaşmaya, madenlere ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli sorunlara dikkat çekti.

"ŞEFFAF YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ"

İmzacılar "Yaşadığımız ve çok sevdiğimiz Karaburun'da, yıllardır sürdürdüğümüz bu mücadelede yanımızda olacak, talancı yatırımlara, ölçüsüz, denetimsiz yapılaşmaya ve ranta Karaburunlu ile birlikte karşı duracak, koruyarak kalkınma hedeflerine sadık, demokratik, şeffaf bir yerel yönetim istiyoruz" dedi.

"ÇANTADA KEKLİK DEĞİLİZ"

"Çantada keklik değiliz" diyen imzacılar, yarımada yüzölçümünün yüzde 71'ine yayılmak istenen rüzgar santrallerine, kıyıların neredeyse tamamına kurulmak istenen balık çiftliklerine, 4 kat artan yapılaşmaya, tarım arazilerinin, hassas doğa alanlarının dibindeki madenlere ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli sorunlara dikkat çekti.

5 TANE TALEP İLETTİLER

Dilekçede Karaburun'un geleceği için önem taşıyan konular sıralandı ve seçilecek adayın bu konularda Karaburun halkı ile birlikte hareket etmesi talep edildi. Talepler şöyle: