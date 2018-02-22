İzmir Karaburun'da Yunus Şov

İzmir'in Karaburun ilçesi Karareis Koyu açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu.

Karaburun'da geçen bir gurup yunus, bölgede avlanan balıkçılar tarafından görüntülendi. Karareis Koyu açıklarında denizde dalıp çıkan yunuslar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Üç yunusu gören teknedeki olta balıkçıları, bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Bir süre devam eden bu şov, yunusların gözden kaybolmasıyla son buldu.