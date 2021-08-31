İzmir Karabağlar'da 16 saate varan su kesintisi yaşanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Karabağlar'da 16 saate varan su kesintisi yaşanacak

İzmir Karabağlar'da 16 saate varan su kesintisi yaşanacak
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde onarım çalışmaları nedeniyle 16 saate varan su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde onarım çalışmaları nedeniyle 16 saate varan su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) yapılan açıklamaya göre, Karabağlar P11 pompa istasyonunda kolektör tamiri ve vana değişimi yapılacak.

Çalışma nedeniyle 1 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'den 2 Eylül Perşembe günü saat 12.00'ye kadar 16 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek.

Kesinti; Bahar, Gülyaka, Bozyaka, Vatan, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Kazım Karabekir, Basın Sitesi, Ali Fuat Cebesoy, Doğanay, Reis, Esenlik, Metin Oktay, Maliyeciler, Şehitler, Adnan Süvari, Salih Omurtak ve Poligon mahallelerinde uygulanacak.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Emine Erdoğan Mustafa Şentop Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Marcao Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir Karabağlar'da 16 saate varan su kesintisi yaşanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:43:00. #1.15#

title