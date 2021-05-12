Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
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Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, 166 bin 839 bin TL ceza kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, 166 bin 839 bin TL ceza kesildi. Suçüstü yakalanan kişilerden bazıları yüzlerini gizleyerek kameraya görünmemeye çalışırken, bir kişinin de jandarmaya aldırmayıp çayını içmeye devam ettiği görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 4 Mayıs'ta, Beşyol Mahallesi'ndeki bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, maske takmayıp sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 44 kişiyi yakaladı. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle 45 bin 424, pandemi kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 121 bin 415 TL olmak üzere, toplamda 166 bin 839 TL para cezası kesildi. Suçüstü yakalanan kişilerden bazıları yüzlerini gizleyerek kameraya görünmemeye çalışırken, bir kişinin de jandarmaya aldırmayıp çayını içmeye devam ettiği görüldü.


Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti
Kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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