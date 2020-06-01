İZMİR Kapalı havaya rağmen denize girdiler Kapalı havaya rağmen denize girdilerİzmir'de havanın kapalı olmasına rağmen 1 Haziran'dan itibaren plajların açılmasıyla pek çok vatandaş soluğu denizde aldı.

Kapalı havaya rağmen denize girdiler

İzmir'de havanın kapalı olmasına rağmen 1 Haziran'dan itibaren plajların açılmasıyla pek çok vatandaş soluğu denizde aldı. Çeşme Ilıca Plajı'na giren vatandaşlar, "Uzun süredir bu anı bekliyorduk. Denize girmeyi çok özlemişiz. Havaya rağmen su da çok güzel" dedi. Öte yandan Çeşme esnafı ve otelcisi ise işletmesinde hazırlıklara tamamlayıp, müşterilerini beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 1 Haziran'dan itibaren yeniden halka açılan plajlar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Kimi vatandaş sahilde yürüyüş yaptı kimisi ise İzmir'de havanın bulutlu olmasına aldırış etmeden denize girdi. Manisa'dan Çeşme'ye denize girmek için geldiğini söyleyen Yunus Emre Ezmeci (30), "Manisa'dan sırf denize girmek için geldim. Suyun sıcaklığı çok güzel. Yasağın kalkmasını bekledik. Denize girmeyi çok özlemişim" dedi. Denize giren bir başka vatandaş Uğur Yapıcı (28) ise "Su çok güzel. Nihayet denize kavuştuk. Çok özlemişiz. Denizden sonra çarşıyı gezeceğiz" ifadelerini kullandı. Plaja yürüyüş yapmak için gelen Didem Atakan (45) da, şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüş için plaja geldik. Çok şükür ki uzun bir aradan sonra tekrar sahildeyiz. Yürüyüş sonrasında denize gireceğiz. Bunu da her gün tekrarlamayı düşünüyoruz."

ÇEŞME ESNAFI HAZIR

1 Haziran itibariyle dükkanlarını açan Çeşme esnafı ve otel işletmecileri de, müşterilerini heyecanla beklediklerini söyledi. Çeşme esnafının hijyenik koşullar içerisinde satışa hazır olduğunu söyleyen Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Dört gözle üç aydır bu anı bekliyoruz. Konulan tedbirlerin herkesin uymasını diliyoruz ve mart başına dönülmesini istemiyoruz. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Çeşme esnafı eski canlı günlerine hazır. Hijyen kurallarını uygulayarak Çeşme esnafı müşterisini bekliyor. Eski hareketli günlere kavuşmayı istiyoruz" dedi.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Esnaf Kadir Akgüven (51) ise, müşterilerini özlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Müşterilerimizi çok özledik. Masalar arasında sosyal mesafe kuralına uymaya çalışarak, hijyene dikkat ederek müşterilerimizi bekliyoruz." Çeşme'de butik otel işletmeciliği yapan Mutlu Duman (44) da, otele gelecek olan misafirlerin maske, dezenfektan gibi malzemeleri karşılayacaklarını söyleyerek, salgına karşı işletmesinde ilaçlama çalışmalarının hızlandığını ifade etti. Duman, "İlaçlama konusunda hız verdik. Geçen hafta bütün odalarımız temizlettik. Bugün de ilaçlamamızı yapıyoruz. Biz de Çeşme'deki oteller olarak bu sürece hazırız. Misafirlerimiz için maskeden tutun da diğer malzemelerine kadar her şeyin tedarikini sağlayacağız. Müşterilerimizi dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: DHA