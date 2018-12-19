İzmir Kanı Alınmayan Görme Engelli, Kızılay'dan Özür Bekliyor

İzmir'de yaşayan ve nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konularak ilik bağışı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olmak için kan vermek amacıyla Kızılay Kan Bağışı noktasına giden görme engelli Yusuf Ak, yanında bir yakını olmadığı gerekçesiyle kan veremedi. Kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını öne süren Ak, Kızılay'dan özür beklediğini söyledi. Bir okulda memurluk yapan Görme engelli Yusuf Ak, geçen Cumartesi günü ilik bağışı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olmak için

kan vermek amacıyla Konak Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Bağışı noktasına gitti. İddiaya göre kendisine görme engelli olmasından dolayı, yanında ailesinden bir kişinin olması gerektiği söylendi. Minik Öykü için kan vermek istediğini belirten Ak'ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Yaşadığı olay sonrası çok üzülen Ak, şöyle dedi

Ben 27 yıllık hayatımda çoğu kez ayrımcılığa maruz kaldım ama böylesini ilk kez yaşıyorum. Lösemi hastası Öykü Arin için kan vermek amacıyla kan bağışı noktasına gittim. Bana yanımda yakınımın olması ve onun şahitliği gerektiği söylendi. Ben de amacının hayat kurtarmak için kan bağışı yapmak olduğunu söyledim ama kabul etmediler. Oradan geçen bir kişiden şahit olmasını istedim. O kişi de bana sırtını döndü. Başka bir vatandaş şahit olabileceğini söyledi ama yakınım olmadığı için kanımı almadılar. Yaşanan bu olay beni çok üzdü. Ağlamaklı oldum. Mevzuatta böyle bir şey yok. Bu, ben benim gibi engellilere yapılmış büyük bir haksızlık. Amacımız hayat kurtarmak, kan bağışı yapmak. Eğer bana bunu yapan bir kişi şahsi davrandıysa, yine de bunu Kızılay çalışanı olarak yapmıştır. Kızılay'dan iyi niyet adımı olarak benden özür dilemesini istiyorum dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'de yaşanan olayın kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını ve Ak'ın uğradığı haksızlığın takipçisi olacaklarını belirterek

Bu aşamadan sonra Kızılay Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçip yaşanan olayın sebebini öğrenecek ve kurumsal olarak olayın takipçisi olacağız. Biz mağduriyetin ortadan kaldırılması açısından üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız dedi.

Kaynak: DHA