İZMİR Kalp damarları ters doğan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek

10.08.2019 18:54

Kalp damarları ters doğan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek

İZMİR'de özel bir hastanede, dün (cuma) kalp damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine akşam saatlerinde hava ambulansı ile İstanbul'a götürülecek. Oğlunun bir an önce ameliyat olması gerektiğini söyleyen baba Onur Dalgıç, "Biz kucağımıza alıp sevdik. Annesinden meme emiyordu. Her şey çok güzeldi. Bir anda her şey değişti. Dünyamız başımıza yıkıldı. İnşallah ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuşacak" dedi.

İzmir'de yaşayan ve Helen adında bir kızları bulunan Onur Dalgıç (32) ile Cemran Dalgıç (32), dün (cuma) ikinci çocuklarını dünyaya getirmek için Konak'ta bulunan özel bir hastaneye gitti. Anne Cemran Dalgıç, dün saat 09.00'da doğum yapmak üzere ameliyathaneye alındı. Sezaryen ile dünyaya gelen Leo bebek, bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra yeni doğan ünitesine konuldu. Saat 14.00 sıralarında hastanede görevli hemşire Dalgıç ailesine, bebeğin dudağında morarmalar olduğunu söyledi. Burada yapılan muayenenin ardından Leo'nun ciğerlerinde sorun olmadığı belirlendi. Doktorlar, bebeğin kalbinde sorun olabileceğini düşünerek, Leo'yu 112 Acil Servis ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan muayenede bebeğin kalp damarlarının ters olduğu görüldü. Doktorlar, Leo'nun acilen ameliyat edilmesini söyledi. Bunun üzerine baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Ailenin yardım çığlığı üzerine Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

'KİMSE DURUMA KAYITSIZ KALMADI'

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Leo bebeğin durumu ile ilgili bilgi veren baba Onur Dalgıç, "Doktorlar oğlumuzun kirli ve temiz kanı pompalayan kalbindeki damarların bir birine ters olarak doğduğunu söyledi. Bu damarların ameliyat ile yer değiştirmesi gerekiyor. Bebeğimizin hızlıca ameliyat olması gerekiyor. Çok kolay bir ameliyat olmadığını biliyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Sanatçı Haluk Levent'ten çok büyük destek gördüklerini söyleyen Dalgıç, "Kimse duruma kayıtsız kalmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" diye konuştu. Bu durumun zor olduğunu söyleyen baba Onur Dalgıç, "Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. Biz kucağımıza alıp, sevdik. Annesinden meme emiyordu. Her şey çok güzeldi. Bir anda her şey değişti. Dünyamız başımıza yıkıldı. Her anne baba çocuğunu çok sever. Çok isteyerek dünyaya gelmiş bir çocuk. Çok da güzel bir çocuk. Vücudundaki morarmaları gördüğüm anı kelimelerle anlatamam. Bittim" dedi.

'BİR AN ÖNCE AMELİYAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

Bugün bebeğin sağlık durumunun biraz daha iyi olduğunu anlatan Dalgıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün daha iyi. Ama durumu stabil tutabilmek için ilaç veriyorlar. Kirli kan ile temiz kanın birbirine karışmaması için ilaç veriyorlar. O ilacı bulmak da sorundu. Şuan içinde bulunduğumuz hastane hemen ilacı tedarik etti. Her ne kadar ilaçla da olsa biran önce ameliyat olması lazım. Umarım her şey yolunda gidecek ve tekrar kucağımıza alacağız."

Leo'nun bugün akşam saatlerinde ambulans uçakla tam teşekküllü olan İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini açıklayan Dalgıç, "Oğlumuz pazartesi günü orada ameliyat olacak. Hastanenin başhekimi, ekibi ile oğlumu ameliyat etmeyi kabul etti. Bir süre orada kalacak. İyileşme hızlı olursa belki buraya alacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da, "Biz kendimiz de muayene ettirdik. Ameliyat gerekiyor. Acil bir ameliyat değil ama büyük bir ameliyat. Bu nedenle ilaçları şuanda tedarik ettik. Daha sonra da büyük ameliyatın planlamasını yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA