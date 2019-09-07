İzmir kaldırımın üzerinde yaşayan anne-oğul eve kavuştu

07.09.2019 10:07

Kaldırımın üzerinde yaşayan anne-oğul eve kavuştu

İzmir'de uzun süredir sokakta yaşayan anne Seval Taşkın (64) ve şizofreni hastası oğlu Batuhan Sezgin'in (37), kaldırımın üzerindeki çaresizliği sona erdi. Türk Kızılayı İzmir Şubesi'nin desteğiyle bir eve yerleşen anne-oğul, sıcak ve huzurlu bir ortamda gece uykusu uyumanın mutluluğunu yaşadı.

Hiçbir gelirleri olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kalan Seval Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin'in yardım çığlığı duyuldu. Bornova ilçesindeki bir sokakta kaldırımın üzerinde oturan anne-oğul, DHA'da yayınlanan haberin ardından Kızılay'ın yardımıyla sıcak bir yuvaya kavuştu.

Eşiyle, oğlu 40 günlük bebekken ayrılan Seval Taşkın, ailesinin ardından işini ve evini de kaybetti. Hiçbir gelirleri olmadığı için yaklaşık 2 yıldır sokakta yaşayan Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin, bir süre Karabağlar Kaymakamlığı tarafından bir eve yerleştirilse de ev sahibi ile yaşanan anlaşmazlık üzerine sokaklara geri döndü. Bir süre anne ve oğula gıda ile giyim yardımı yapan Türk Kızılayı İzmir Şubesi, kısa sürede bir ev temin etmek için de arayışa girdi. Gaziemir ilçesinde bulunan ev sayesinde bir yuvaya kavuşan anne Seval Taşkın, yaşadığı sevinci şöyle ifade etti

Kızılay bize ev buldu. Eşyalar getirdiler ve evimize yerleştik. Ev bulunduğu haberine önce inanamadım. Çünkü herşeyden ümidimi kesmiş bir haldeydim. Hala gerçekten evim olduğuna inanamıyorum. Bu eve yerleştik ve uzun bir süreden sonra ilk kez huzurlu bir uyku uyuduk. Allah razı olsun. Namazımı kılıyor, ibadetimi yapıyorum. Yemek de yiyemiyorduk. Sayelerinde ocakta sıcak bir yemek pişireceğim.

BİR YILLIK KİRAYI KIZILAY KARŞILAYACAK

Aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış da bağışçıların destek ve imkanlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Seval hanımların durumu yürek parçalıyordu. Duyarlı vatandaşların paylaşımları sonrasında, sizlerin de desteğiyle İzmir Kızılay Şube Başkanlığı olarak bu sıkıntıyı gidermek için harekete geçtik. Ailenin barınma ihtiyaçları için kiralık ev arayışına girdik. Yaz olması ve havaların sıcak olmasına karşın sokakta yaşamak ciddi sıkıntıydı dedi. Kızılay'ın kuruluş amacının 'alan el ile veren el arasında köprü olmak' olduğunu ifade eden Baykalmış, bağışçıların destek ve imkanlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdıklarını anlattı. Aylık kira bedeli 450 lira olan evin 1 yıllık kirasının Kızılay bağışçıları tarafından karşılanacağını belirten Baykalmış, Evi tuttuktan sonra şube personelimiz boya-badana, elektrik ve su işlemleriyle ilgili gerekli desteği sağladı. Daha sonra giyim ve erzak yardımında bulunduk. Şimdi onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu tarz insani yardımları vermek için milletimizden en büyük beklentimiz Kızılay'a yardımlarını esirgememeleri. Kızılay kuruluş amacı doğrultusunda 1868 yılından bu yana sel, doğal afet ve savaş yaralarını sarmak adına yaklaşık 151 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında mazlumların yanında oluyor. Devletten destek almıyoruz, tamamen bağışçılarımızın destekleriyle bu imkanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İzmir şube olarak şimdiye kadar yaklaşık 150 bin insana yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA