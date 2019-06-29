İZMİR Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale surları içinde tandır ekmeği yapıp satan Doğu ve Güneydoğlu kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de evlerinin geçimini sağlıyor. Kadınlar, son yıllarda un, tuz, maya gibi ekmek yapımında kullanılan malzemelerin fiyatlarında artış olduğunu, bu nedenle birçok kişinin ekmek yapımından vazgeçtiğini söylüyor.

Konak'taki tarihi yerlerden olan Kadifekale surları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Kadifekale'ye gidenler, surların üzerinden kenti seyredebildiği gibi, burada geleneksel yöntemlerle halı ve kilim dokuyan, tandır ekmeği yapan kadınları da ilgiyle seyrediyor. Ancak tandır ekmeği, artık çok az kadın tarafından yapılıyor. Evlerini geçindirmek ve geleneklerini yaşatmak için tandır ekmeği yaptıklarını söyleyen Doğu ve Güneydoğulu kadınlar, yüksek maliyetlerden şikayet ediyor.

4 yıldır Kadifekale'de ekmek yapan 4 çocuk annesi Riskiye Özal (44), bu yıl ekmek alımlarının düşük olduğunu, istedikleri işi yapamadıklarını belirtti. Ekmeğin büyüklüğüne göre fiyatının 1 lira ile 3 lira arasında değiştiğini aktaran Özal, Ekmeğin gramını bilmiyorum. Vatandaşlar ekmeği büyük veya küçük istiyor. Biz de göz kararıyla yapıyoruz. Ara sıra sipariş oluyor. Eskisi kadar çok ekmek yapılmıyor. Kadınların birçoğu ekmek yapıp satmaktan vazgeçti. Çünkü her şey çok pahalı oldu dedi. Yalnızca ramazan ayında çok sipariş aldıklarını ifade eden Özal, Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Kızım üniversitede okuyor, onun okul masraflarını buradan kazandığım parayla karşılamaya çalışıyorum. Bu ekmekle yaşıyoruz, yapıp satmazsak aç kalırız diye konuştu.

'ZOR BİR İŞ AMA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çok az Türkçe bilen Harbiye Aktaş (48) da, çocukları için ekmek yapıp sattığını belirtti. Yaptığı ekmeklerle elektrik, su, kira masrafını karşılamaya çalıştığını kaydeden Aktaş, Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda bir de tandır ateşinin önündeyiz. Zor ama çocuklarımız için çalışıyoruz dedi.

Ekmek almak için Kadifekale'ye gelen Nurhayat Öncü (29) de, Biz Didim'den buraya aile ziyaretine geldik. Gelmişken de ekmeği alalım istedik. Afiyetle yiyeceğiz. Bu ekmeği çok seviyoruz. Doğal bir ekmek, annelerimizin kendi elleri ile yapılıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA