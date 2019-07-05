İZMİR Kaçak göçmenleri helikopter ve mobil radar tespit etti

Kaçak göçmenleri helikopter ve mobil radar tespit etti

İzmir'in Selçuk, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 148 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopterleri ile mobil radarın çalışması, yasa dışı geçişlerin tespitinde önemli rol oynadı.

Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik mobil radarı, dün (perşembe) saat 04.00 sıralarında, Selçuk ilçesi Pamucak önlerinde bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 49'u Afganistan, 9'u Suriye uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 10'u kadın ve 34'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik helikopteri aynı gün bu kez Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde bir lastik bot belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından saat 05.00 sıralarında durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 9'u kadın ve 24'ü çocuk olan grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, son olarak aynı gün saat 05.30 sıralarında, Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 19'u Somali, 11'i Suriye, 7'si Kongo, 3'ü Filistin, 2'si Eritre ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 14'ü kadın ve 11'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyaya getirildi.

Üç ayrı yerde yakalanan toplam 148 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA