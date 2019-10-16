İzmir jiletle, asistan doktorun boğazını kestiler

16.10.2019 17:54

Jiletle, asistan doktorun boğazını kestiler

İZMİR Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün diyerek, hastaneden ayrıldı. Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay nedeniyle, hastanedeki doktorlar büyük şok yaşadı.

Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Bayram K.?nın buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA