İzmir İzmir'in Pazarlarında Kurban Telaşı Sürüyor Hd

İzmir'in pazarlarında kurban telaşı sürüyor

İZMİR'in Yeşildere bölgesinde kurulan kurban pazarında, hareketlilik sürüyor. Kurban Bayramı tatiline gitmeyen ve kurbanlık almak için pazarların yolunu tutan alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Alıcılar yüksek fiyattan dert yandı, satıcılar ise yem ve saman fiyatının yüksek olduğunu, onun da fiyatlara yansıdığını açıkladı. Alıcı ile satıcı arasında pazarlıkların sürdüğü Yeşildere'nin gözdesi ise 1150 kilo olan 'Paşa'. Aydın'ın Çine ilçesinden gelen Aydın Acun, 3 yıldır baktığı Paşa'yı tam 19 bin 250 liraya satışa çıkardı.

İzmir'de bu yıl da kurban satış yerinin adresi olan Yeşildere'de, küçük ve büyükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Satıcıların kimi ilgiden memnun, kimi ise kurbanlıklarını satamadığını söyledi. 65 büyükbaş kurban ile Afyon'dan İzmir'e gelen Mahir Çırakçı isimli esnaf, bu yıl satışlardan pek memnun olmadığını belirtti. İnsanların bütçesinin iyi olmadığını düşündüğünü aktaran Çırakçı, Geçen yıl kurbanlıklarımızı daha çabuk bitirmiştik. Geçen yılla arada fiyat farkı da yok aslında. Ama satışlar düşük dedi. Aydın'ın Çine ilçesinde gelen Aydın Acun da satışların istedikleri gibi olmadığını belirtti. Bu yıl kurban pazarının geç açılmasının da satışları etkilediğini söyleyen Acun'un 3 yıldır baktığı Paşa isimli dana, pazarın gözdesi oldu. Canlı ağırlığı 1150 kilo olan Paşa'nın fiyatı ise 19 bin 250 lira. Aydın Acun, bir çok kişinin Paşa'ya baktığını ancak şuana kadar kimsenin onu almaya yanaşamadığını söyledi.

FİYATLAR 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Pazarda kurbanlıkların fiyatları hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Serdar Kaya isimli esnaf, 30 kilodan 130 kiloya kadar küçükbaş hayvanların bulunduğunu ve bunların 1000 liradan başlayıp, 2500 liraya kadar çıktığını söyledi. Afyon'dan İzmir'e gelen ve 20 yıldır da bu pazarda satış yaptığını belirten Kaya, Satışlar fena değil. Geçen yıla rağmen satışlarımız güzel gidiyor. Yarın arife müşteriler dolacak, bayramın ilk günü daha da yoğun olacak dedi.

ALICI FİYATLARI YÜKSEK BULDU

Pazara gelen alıcılar ise, fiyatları yüksek buldu. Asgari ücretle çalıştığını ve kurbanlıkların yanına yaklaşamadığını söyleyen İbrahim Karasakal, Fiyatlar yüksek. Bizim durumumuza göre yüksek. Ben 1600 liraya çalıyorum. Küçükbaş hayvanın fiyatı en düşüğü 1700 lira. Bu fiyata alınmaz. Böyle giderse ya çocuklara bir şey almayacağız ya da kurbanlık almayacağız. Hayat şartları çok pahalı diye konuştu. Ahmet Bayır isimli vatandaş da pazarı dolaştıklarını ancak fiyatları yüksek bulduğunu kaydetti. Bayır, kurbanlık almak için son günü bekleyeceğini söyledi.