İZMİR İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepki

İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepkiİZMİR'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarında başlayan fuhuş pazarlıkları apartmanların aralarında son buluyor.

İZMİR İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepki
23.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:56

İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepki

İZMİR'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarında başlayan fuhuş pazarlıkları apartmanların aralarında son buluyor. Bölgede oturan vatandaşlar durumdan şikayetçi olduklarını belirterek tepki gösterdi.

Konak ilçesi Alsancak semtinde yapılan fuhuş pazarlıkları, çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Saat 22.00'den sonra Talatpaşa Bulvarı'na çıkan kadınlar ve trans bireyler, burada müşteri bekliyor. Yol kenarında duran kişilerle fuhuş pazarlığı yapılırken, tarafların anlaşmaları durumunda bu kez bulvar ile kesişen mahaller kullanılıyor. Mahallelerin tenha noktaları, apartman boşlukları ve otoparklar fuhuş için kullanılırken, mahalleye park edilen araçlarda da fuhuş yapıldığı iddia ediliyor.

Şehrin en kalabalık noktaları arasında yer alan bölgede oturan ve çalışan vatandaşlar, durumu daha önce birçok kez bildirmelerine rağmen kalıcı bir çözüm alınmadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce bu kişilerin kaçtığını, ancak polis gittikten sonra yine aynı durumun yaşandığını belirtti.

Şehrin göbeğindeki fuhuş pazarlığı ve sokak aralarında yapılan fuhuş, bölge sakinleri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin Talatpaşa Bulvarı'nda müşteri beklediği, yapılan pazarlığın ardından fuhuş için tarafların sokak aralarına gittiği görüldü.

ÇEVRE SAKİNLERİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Bölgedeki fuhuş sorunu sebebiyle birçok vatandaşın taşındığını belirten Hüseyin Gülen (35), "Geceleri saat 22.00'dan sonra caddede genellikle trans bireyler fuhuş yapmak için mahallemizdeki otoparkları kullanıyorlar. Önce pazarlık yapıp sonra müsait olan yerde ilişkiye giriyorlar. Tabii ki bu durumdan çok rahatsızız. Mahalleye taşınan insanlar, bu olayı gördükten bir ay sonra evlerini boşaltıp gidiyorlar. Yüzlerce kez şikayet edildi. Polisleri görünce kaçıyorlar, ardından yeniden geliyorlar. Gece dışarıya çıkamıyoruz. Mahallemizde dershane de var. Vatandaşlar, gece etütlerine çocuklarını gönderemiyor" ifadelerini kullandı.

'BIRAKTIKLARI PİSLİKLERİ BEN TEMİZLİYORUM'

Her sabah mahallede bırakılan bazı objeleri temizlediğini belirten Kadir Hafifoğlu (48) ise, "Durmadan mahallemize gelip fuhuş yapıyorlar. Bulvardan gelip aralarda ilişkiye giriyorlar. Mahalleli kovalıyor ancak yine geliyorlar. Polisleri görünce kaçıyorlar. Sokakların içine girip pisliklerini bırakıyorlar. Her sabah bıraktıkları pislikleri ben temizliyorum. Arabaların içinde de ilişkiye giriyorlar" diye konuştu.

Mahalle halkından Yiğitcan Ü. (27) de kendi oturduğu apartmanda dahi ilişkiye girildiğini belirterek, "Buradaki fuhuş pazarı gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Arabaların içinde, yanında, dışarda ilişkiye giriyorlar. Seslerini duyuyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız. Apartmanımızın içinde bile yakaladım. Polis geldiğinde kaçıp, gittiklerinde geri dönüyorlar. Her geçen gün daha da can sıkıcı bir hal alıyor. Kalıcı çözüm istiyoruz" dedi.

Akşamları balkonlarına dahi çıkamadıklarını söyleyen Eyüp Yedikardeş (41) ise "Bu durum Alsancak'ın temel sorunu. İş yerlerinin önlerinde, ara sokaklarda, otoparklarda sürekli fuhuş yapılıyor. Yetkililerden, bu mahallelerde bekçiler görevlendirmelerini istiyoruz. Çünkü bu yaşanan ahlaksızlığın önde gideni. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Balkonumuzda rahat oturamıyoruz. Ailemizle çıkıp çay içemiyoruz. Fuhşun yanı sıra uyuşturucu kullanımı da çok fazla. Kiminle mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Polis, aradığımızda gelip gereğini yapıyor ancak kalıcı bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Magazin
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Politika
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Sağlık
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Engin Altay Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Ozan Güven Hande Erçel Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: İZMİR İzmir'in göbeğinde fuhuşa tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:59:52. #1.15#
title