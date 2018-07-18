İzmir İzmir'de, Zeytinlik Alanda Yangın

İzmir'de, zeytinlik alanda yangın

İZMİR'in Menderes ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan kül oldu.

Bugün öğle saatlerinde, Ataköy Mahallesi'ndeki zeytnilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alandan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yanıgını kısa süre içerisinde söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.