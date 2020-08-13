İZMİR İzmir'de servisçilerden belediyeye 'S plaka artırımı' tepkisi
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İZMİR İzmir'de servisçilerden belediyeye 'S plaka artırımı' tepkisi

İzmir'de servisçilerden belediyeye 'S plaka artırımı' tepkisiİZMİR'de bir grup servisçi esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'S plaka' dağıtımı için ihaleye çıkacağını ileri sürerek eylem yaptı.

13.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:22

İzmir'de servisçilerden belediyeye 'S plaka artırımı' tepkisi

İZMİR'de bir grup servisçi esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'S plaka' dağıtımı için ihaleye çıkacağını ileri sürerek eylem yaptı. 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Bu ihalenin öncülüğünü kimin yaptığını ve ihale olduktan sonra nasıl yüzümüze bakacaklarını seçimlerde oy isterken yaşadığımız sıkıntılarımızı emin olun bir an bile sizlere unutturmayacağız. Gelin bu sevdadan vazgeçin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) servis sayılarını arttırmak amacıyla toplantılar düzenlediğini ileri süren S plakalı servis sahipleri, saat 10.30 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Birkaç gün önce yine eylem yapan servis esnafı, bugün bir kez daha tepkisini dile getirdi. Pandemi sürecinde maddi ve manevi ağır bedeller ödediklerini öne süren servis esnafı adına basın açıklamasını 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, yaptı. Karardan dönülmesi ve seslerine kulak verilmesini isteyen Mert, açıklamasında şunları söyledi.

"Servisçinin hali böyleyken, bir de buna servis plakası artırım ihalesi yapılmaya çalışılıyor. Bu ihale esnaf için değildir. Taşıma şirketlerini bu kadar mağdur olan esnafa karşı muhtaç etmemek içindir. Bu ihale 3 bine yakın işsiz servisçi esnafının arasına en az bin kişinin daha katılması anlamına gelmektedir. Bu ihalenin öncülüğünü kimin yaptığını ve ihale olduktan sonra nasıl yüzümüze bakacaklarını seçimlerde oy isterken yaşadığımız sıkıntılarımızı emin olun bir an bile sizlere unutturmayacağız. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Gelin sokak aralarında evlerinin önünde işsiz yatan binlerce servis araçlarını kendi gözlerinizle görün. Biz binlerce işsiz servisçi esnafı, aklıselim hareket etmek istedikçe sinir uçlarımıza dokunulmasın. Bu arkamdaki kalabalık emin olun dağın sadece görünen yüzü. Bu haklı mücadelemizi sonu ne olursa olsun bırakmadık ve asla bırakmayacağız. Buradan esnaf ve emekçi dostu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Beye sesleniyor ve rica ediyoruz. Bizi bağlı bulunduğumuz meslek odalarından ya da İzmir taşımacılar derneğinden dinlemeyin. Bir kere olsun bizi bizden dinleyin ki gerçekleri oynanan oyunları servis plakası ihalesinin asıl iç yüzünü, amacını size anlatabilelim, biz buradayız."

Basın açıklamasının ardından yaklaşık 200 kişilik topluluk, sessizce dağıldı.

İZMİR İzmir'de servisçilerden belediyeye 'S plaka artırımı' tepkisi

Kaynak: DHA

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