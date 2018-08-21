İzmir İyi Baklava İçin Para Harcamaktan Kaçmayın

İyi baklava için para harcamaktan kaçmayın

İZMİR'de bayram süresince 17 farklı satış noktasında siparişlere yetişmeye çalışan baklava ustası Veysel Murat, iyi bir baklavanın altın sarısı renginde ve parlak olduğunu belirterek vatandaşları fiyat konusunda cimri olmamaları yönünde uyardı. Murat, kaliteli ve iyi yapılmış bir baklavanın kilosunun ortalama 80 lira olduğunu söyledi.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava, yine en çok tercih edilen tatlılardan biri oldu. İnce açılmış yufkası, bol ceviz veya fıstığı, tam kıvamındaki şerbeti ile damakları şenlendiren baklavalar, bayram ziyaretlerinde de en çok götürülen hediyeler arasında ilk sırada yerini aldı. Uzun bayram tatili süresince yoğun sipariş almaya başladıklarını anlatan İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10. Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve baklava ustası Veysel Murat, geçen cuma gününden itibaren siparişlere yanıt vermek için yoğun çalıştıklarını dile getirdi. En pahalı tatlı çeşitleri arasında yer alan baklavalarda fiyatların 3 aydır değişmediğini vurgulayan Murat, Fıstıklı baklava kilogramı 75 lira, cevizli baklava 54 lira, şöbiyet ve diğer çeşitleri ise 80 lira civarında seyrediyor. Hiçbir ürünümüzde bayram zammı olmadı. Yaklaşık 3 aydır fiyatlarımız bu şekilde devam ediyor. Siparişlerimiz günlere yayıldı. Yoğun bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Bayramın sonuna doğru biraz daha sakinleyeceğini düşünüyoruz dedi.

BAKLAVANIN RENGİNE DİKKAT

İyi bir baklava satın almak isteyenlerin ücret konusunda cimri davranmaması gerektiğini söyleyen Veysel Murat, her bütçeye uygun çeşitleri bulunsa da kaliteli ve lezzetli baklavaların kilosunun ortalama 70 ile 80 lira arasında değiştiğini ifade etti. Lezzetli baklavayı ayırt etmenin yolları hakkında bilgi veren Murat, şöyle konuştu

Herkes kendi bütçesine göre olan baklavayı tercih ediyor. Ancak koyun yağından, iyi bir sade yağla ve iyi bir fıstıkla yapılmış baklava 70-80 lira civarındadır. Baklavanın iyisini seçerken rengine dikkat edilmeli. İyi baklava altın sarısı rengindedir. Taze olan baklava parlak olur. Yediğinizde de 'hış' diye bir ses gelir. O da baklavanın iyi işçilikle yapıldığını ve hamurunun ince olduğunu kanıtlar. Bizim tavsiyemiz, vatandaşlar bu bayramda da her zaman aldıkları, güvendikleri yerlerden tadarak baklava alsın.