İzmir itfaiyesinden minik Dua'ya doğum günü sürprizi İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 8 yaşındaki minik Dua'nın doğum gününü dördüncü kattaki evine yangın merdiveniyle pasta çıkararak kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 8 yaşındaki minik Dua'nın doğum gününü dördüncü kattaki evine yangın merdiveniyle pasta çıkararak kutladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki Dua Tiken'e ailesi doğum günü sürprizi yapmak istedi. "Ne yapabiliriz?" diye düşünen ailenin aklına farklı bir fikir geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını arayan aile kızlarının doğum günü için yardımlarını istedi. İzmir İtfaiyesi de aileye olumlu cevap vererek geleceklerini söyledi. İtfaiye ekipleri, 14.30 sıralarında minik Dua'nın evinin bulunduğu sokağa sirenlerle girdi. Mahalle sakinleri yangın var zannederek balkonlara çıksa da olay kısa süre sonra anlaşıldı. Minik Dua'nın dördüncü kattaki evine merdiven uzatan ekipler, ellerindeki pastayla balkona yanaştı. Balkona çıkan Dua, karşısında itfaiyeyi görünce şaşırdı. Daha sonra pastayı gören minik Dua'nın şaşkınlığı yerine sevince bıraktı. Mahalle sakinleri de "İyi ki doğdun Dua" şeklinde tezahürat yaparak Dua'yı alkışladı. Pastayı teslim eden ekipler yangın merdiveniyle aşağı indi.

İlk önce korktu, sonra sevindi

8 yaşındaki Dua Tiken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İtfaiyenin geleceğini bilmiyordum, annemler bana sürpriz yapmış. Annemler 'yangın çıktı' dediler, ben de korktum ama sonra sürpriz yaptıklarını görünce şaşırdım. Komşularımız da şaşırmış. Herkes yangın var zannetmiş ama sonra sürpriz olduğunu öğrendiler. Hep birlikte şaşırdık. Ağabeyim de dün gece bana pasta yapmış. Annemlere ve ağabeyime teşekkür ederim."

Minik Dua'nın ailesinden İzmir itfaiyesine teşekkür

Dua'nın annesi Deniz Tiken ise kızlarının 50 gündür evde bulunduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğu içi dışarı çıkamadığını söyleyerek, "Kızım, bu doğum gününde çok mutsuz olacaktı. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve bu konuda bize İzmir İtfaiyesi destek verdi. Onları aradığımızda olumlu yanıt verdiler. Biz de sürpriz olsun diye Dua'ya söylemedik, belki bir aksilik çıkabilirdi. Fakat sabah görüştüğümüzde gelebileceklerini söylediler. Saat 14.30 gibi gelerek Dua'ya pastasını getirdiler. Onu şaşırttılar ve mutlu ettiler. Bu yardımları için İzmir İtfaiyesine çok ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA