İzmir İtfaiyesindeki görüntülere ilişkin 4 personel hakkında soruşturma başlatıldı
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İzmir İtfaiyesindeki görüntülere ilişkin 4 personel hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir İtfaiyesindeki görüntülere ilişkin 4 personel hakkında soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin 4 personel hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin 4 personel hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir İtfaiyesinin hizmet sırasında disiplin, ciddiyet ve sorumluluk duygusunu temel davranış modeli olarak benimsediği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak teşkilatımızın saygınlığına gölge düşürecek hiçbir eylem ve davranışa tolerans göstermemiz söz konusu değildir. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır. Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Toros Eğitim Merkezinde, kurumda çalışmayan kadınların itfaiye ait aracı kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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