İzmir İtfaiyesi ormanlar için teyakkuz halinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin yanı sıra insanların dikkatsizliğinden de kaynaklanan orman yangınlarına karşı, 30 ilçedeki 55 istasyonda 7 gün 24 saat görev başında.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin yanı sıra insanların dikkatsizliğinden de kaynaklanan orman yangınlarına karşı, 30 ilçedeki 55 istasyonda 7 gün 24 saat görev başında. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 282 araç ve toplamda bin 95 yangın söndürme personeliyle olası yangınlar için aralıksız çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında sık sık çıkan ve ciddi hasara yol açan orman yangınlarına karşı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli önlemleri aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 30 ilçede bulunan 55 istasyonda 7 gün 24 saat, 282 araç ve bin 95 yangın söndürme personeliyle olası yangınlara karşı görev başında. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde olan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bünyesinde 118 arazöz bulunuyor. Bunun yanı sıra su tankerleri, merdivenli itfaiye araçları ve arama kurtarma araçları da görev için hazır bekletiliyor. Yine orman yangılarına müdahalede kullanılmak üzere denizden su alarak basabilen yüksek debili hydrosub araçlar da kurum bünyesinde bulunuyor.

Orman yangınlarının söndürülmesi için destek sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınının söndürülmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine, bölgeye ikisi 5'er biri de 15'er tonluk iki arazöz ve lojistik destek aracı ile yine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan 16 ton su kapasiteli iki tankeri gönderdi. 18 personel de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla'da da süren orman yangınına müdahale için de 7 personel, bir su tankeri ile arazöz gönderildi.

Kritik bölgeler için özel önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarında ihtiyaç halinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan greyder ile kepçe desteği de alıyor. Ayrıca olası yangınlarda, alevlerin diğer ağaçlara sıçramaması için ağaç kesimi yaparak oluşturulan ara boşluklar da Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinden temin edilen testereler yardımıyla, kurum personeli tarafından yapılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü'nden su tankeri sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan da bu tür durumlarda yol güvenliği desteği alıyor. Büyükşehir, köylerde muhtarlara dağıttığı 290 adet su tankerinin de acil durumlara karşı hazır şekilde bekletilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarında kritik olarak değerlendirilen bölgeler için de özel önlem aldı. İtfaiye ekipleri, Bergama'nın Yukarıbey Köyü ile Menderes'e bağlı Gümüldür Ahmetbeyli ile Buca Kırıklar bölgesinde hazır bekletiliyor.

Derse'den yurttaşlara "duyarlı olun" çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İzmir Valiliği tarafından yaklaşık bir ay önce kentte ormanlık alanlara girişi yasaklayan genelge yayımladığını anımsattı. Bu genelgeye rağmen ormanlarda piknik yapıldığını belirten İsmail Derse, yaz aylarında en küçük dikkatsizliğin büyük felaketlere yol açtığını ifade ederek, yurttaşlardan yasağa uyma çağrısında bulundu. Herkesin orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını isteyen Derse, "İçilen sigaraların izmaritleri sönmeden yere atılıyor. Bir sigara izmaritinin ucunda 700 santigrat derece ısı mevcut. Bu da uzun süre ısıyı korumasını sağlayarak yangın riskine yol açıyor. Vatandaşlardan ricamız, bu konulara dikkat etmeleri. Yine ormanlık bölgelerde arıcılık yapanlar var. Onların da hassas davranması gerekiyor. Küresel ısınmanın can yakan etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Yurttaşlarımız artık çok daha duyarlı olmak zorunda. Bu dünya hepimizin. Onu korumak, yaşanılır kılmak bizim elimizde. Bireysel önlemlerimiz sayesinde ciddi felaketleri önlememiz mümkün" dedi.

Kaynak: Habermetre