İzmir İtfaiyesi'nin arama kurtarma ekipleri Manisa'da

23.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:47

Arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, AFAD verilerine göre dün Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesine gitti. Ekipler hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla yola çıkan arama kurtarma ekipleri önce Manisa İtfaiyesini ziyaret ederek bilgi aldı. Ekipler daha sonra köylerde hasar gören metruk binaların enkaz kontrol ve durum tespit çalışmalarına katıldı.

Manisa'da İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 1 arama kurtarma sağlık aracı, 1 tam donanımlı kurtarma aracı, 2 arama köpeği ve 11 personel bulunuyor. Olası artçı depremler için İtfaiye Daire Başkanlığı 30 kişilik arama kurtarma ekibiyle 8 deprem konteynırını da hazırda bekletiliyor.

Kaynak: Bültenler