İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT - Haberler
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İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom Binası'nda bir yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom Binası'nda bir yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği, binanın dördüncü katında çıkan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları başarılı bir operasyonla kurtardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 27 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Bir telekomünikasyon şirketinin il müdürlüğü ile ortak yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikat kapsamında telekomünikasyon şirketi binasının dördüncü katındaki çay ocağında çıkan yangına; merkez gruptan iki arazöz, bir merdivenli araç, bir AKS 110 kurtarma aracının yanı sıra 2'si paramedik olmak üzere 14 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Ekipler, panik halinde çatıya çıkan bir kişiyi, sedyeye alarak serbest iniş tekniğiyle kurtardı. Yine çay ocağında mahsur kalan bir yaralı ekipler tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Daha sonra yangın, kısa sürede itfaiyeciler tarafından kontrol altına alındı.

'ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İtfaiyecilik Haftası kapsamında tatbikatlar düzenleyerek hem yurttaşları bilinçlendirmek hem de itfaiyecilerin yaptığı çalışmalara dikkat çekmek istediklerini söyledi. Bireylerin ve kurumların acil durumlar karşısında, itfaiye ekipleri gelene kadar olaya müdahale edebilmelerini sağlamak için bu tatbikatların önemli olduğunu vurgulayan Derse, "Bütün hedefimiz yurttaşları ve işyerlerini bu tür çalışmalara dahil etmek. Daha güzel, planlı tatbikatlar yaparak, bu tür kurum ve kişilerin de acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Tatbikat kapsamında vatandaşlara evlerinde çıkabilecek olası tüp yangınlarına müdahale yöntemleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT

İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT

İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT

İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT
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Haber: İZMİR İTFAİYESİ'NDEN NEFES KESEN TATBİKAT - Haberler
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