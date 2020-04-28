İZMİR İtfaiyeden minik Dua'ya unutulmaz doğum günü sürprizi
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İZMİR İtfaiyeden minik Dua'ya unutulmaz doğum günü sürprizi

İtfaiyeden minik Dua'ya unutulmaz doğum günü sürpriziİZMİR'de yaşayan 8 yaşındaki Dua Tiken, doğum gününde unutulmaz bir anı yaşadı.

İZMİR İtfaiyeden minik Dua'ya unutulmaz doğum günü sürprizi
28.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:34

İtfaiyeden minik Dua'ya unutulmaz doğum günü sürprizi

İZMİR'de yaşayan 8 yaşındaki Dua Tiken, doğum gününde unutulmaz bir anı yaşadı. Ailesi, sokağa çıkma yasağı bulanan Tiken'nin bu özel günde mutlu olması için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erleri pastayı yangın merdiveni ile Dua'ya ulaştırarak üfletti.

Karşıyaka'da yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki Dua Tiken'e ailesi doğum günü sürprizi yapmak istedi. Mutlu olması için aklına bir fikir gelen annesi Deniz Tiken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı aradı. Aile kızlarının doğum günü için yardım istedi. İtfaiye ise Dua'nın tam olarak doğduğu saatte oturdukları apartmanın önüne geldi. Bu sırada Dua için pasta hazırlayan abisi Doruk Tiken (23) pastayı itfaiye ekiplerine verdi. İtfaiye ekipleri, minik Dua'nın evinin bulunduğu sokakta siren çalmaya başladı. Dua ile mahalle sakinleri de yangın var zannederek balkonlara çıktı. Doğum günü amacıyla böyle bir organizasyonun yapılmasının anlaşılmasıyla sürpriz doğum günü partisine tüm mahalleli eşlik etti. Dua'nın dördüncü kattaki evine merdiven uzatan ekipler, ellerindeki pastayla balkona yanaştı. Balkona çıkan Dua, büyük mutluluk yaşadı.

'YANGIN VAR SANDIM'

Önce siren seslerinden dolayı yangın çıktığını sanarak korktuğunu ancak sonrasında doğum günü için geldiklerini anlayınca çok mutlu olduğunu dile getiren 8 yaşındaki Dua Tiken, "Bana söylemeden itfaiye çağırmışlar. Abim çöp atmaya gittim derken, kendi yaptığı pastayı itfaiyeye vermiş. İtfaiye merdiveniyle itfaiyeciler pastamı çıkardılar. Önce komşular da ben de yangın var sandık. Herkes balkona, pencereye çıkmıştı. Şaşırdılar, sonra bana sürpriz olduğunu anladılar ve alkışladılar. Babamla aşağıya indik. İtfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çekildik. İlk gördüğümde şaşırdım, yangın çıktı dediklerinde korktum ama sonra çok mutlu oldum" dedi.

'İNANILMAZ BİR ANI OLDU'

Minik Dua'nın annesi Deniz Tikel (43) ise her sene doğum gününü arkadaşlarıyla çok eğlenceli bir şekilde kutladıklarını ancak bu sene herkes karantinada olduğu için arkadaşlarıyla kutlayamadığını dile getirdi. Tikel, "Biz de eşimle 'ne yapabiliriz?' diye düşünürken böyle bir fikir geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni aradık. Normal şartlarda yaptıkları bir işlem olmadığını söylediler ama kırmadılar. Dua saat 14.30'da doğdu. Tam o saatte geldiler. Sirenlerle geldiler, çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Dua için de inanılmaz bir anı oldu. Büyüdüğünde de hep hatırlayacağı bir anı oldu. Pastayı oğlum kardeşi için yapmıştı biz ekibe verdik yangın merdiveni ile çıkardılar" diye konuştu.

İZMİR İtfaiyeden minik Dua'ya unutulmaz doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

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