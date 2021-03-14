İzmir ITB Berlin Fuarındaydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir ITB Berlin Fuarındaydı

14.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:14
İzmir ITB Berlin Fuarındaydı

İzmir, dünyanın önde gelen turizm etkinliklerinden ITB Berlin Fuarına katıldı.

İzmir, dünyanın önde gelen turizm etkinliklerinden ITB Berlin Fuarına katıldı. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl dijital ortamda düzenlenen fuarda İzmir'in farklı kurumları, Visit İzmir çatısı altında bir araya gelerek şehri tanıttı.

İzmir, pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl 9-12 Mart tarihleri arasında ilk kez dijital ortamda yapılan ITB Berlin Fuarına katıldı. Her yıl Mart ayında turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuar, geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

ITB 2021 için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, İZFAŞ, kentte bulunan bazı oteller bir araya gelerek ortak bir tanıtım stratejisi belirledi. İzmir'in farklı kurumları şehrin yeni tanıtım yüzü Visit İzmir platformu altında yer alarak şehri ortak bir dilde tanıttı.

Fuar 3 bin 200 katılımcıyı ağırladı

ITB Berlin Fuarı bu yıl 120'den fazla ülkeden 3 bin 200 katılımcıyı ağırladı. "Seyahat Endüstrisi için Dijital Buluşma" sloganı ile düzenlenen fuarda katılımcılar arasında ağırlıklı olarak turizm kuruluşları ve dernekleri, seyahat teknolojisi sağlayıcıları, tur operatörleri, otel endüstrisi ve destinasyon yönetimi şirketleri yer aldı.

ITB 2021'de katılımcılar, fuar yönetiminin sunduğu internet platformu üzerinden tanıtımlarını yaptı. Fuarda sektör çalışanları dört gün boyunca dünyanın farklı noktalarında düzenlenen panelleri, etkinlikleri, tanıtımları ve bilgilendirme faaliyetlerini internet üzerinden takip etti.

Visit İzmir'in deneme sürümü yayında

İzmir'e dair tüm güncel bilgilerin yer aldığı bir şehir rehberi olarak tasarlanan Visit İzmir'in ise deneme sürümü yayınlandı. Visit İzmir'de şehirdeki yenilikler, görülecek yerler, konaklama ve etkinliklere dair detaylı bilgiler güncel haritalar üzerinden gösteriliyor. Visit İzmir yakında herkesin kullanımına sunulacak. - İZMİR

İzmir ITB Berlin Fuarındaydı
İzmir ITB Berlin Fuarındaydı
İzmir ITB Berlin Fuarındaydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Hakan Taşıyan Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir ITB Berlin Fuarındaydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:17:43. #1.15#
title