İZMİR İstanbullu tatilciler, Çeşme'den ayrıldı

İstanbullu tatilciler, Çeşme'den ayrıldı

İZMİR'in gözde turist kenti Çeşme'deki plajlar, İstanbullu tatilcilerin oy kullanmak için kentten ayrılmasının ardından Almanya ve nedeniyle İzmirlilere kaldı.

En çok İstanbul'dan turist alan Çeşme'de, İstanbullu seçmen 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tatilini yarıda kesti. 31 derece hava sıcaklığına sahip kentte kum, güneş ve deniz keyfi yapan tatilciler, stres atıyor. İstanbullu seçmen oy kullanmak üzere kentten ayrıldı. Dünden itibaren kentteki İstanbulluların çoğu, memleketlerine döndü. Ancak Çeşme plajları, boş kalmadı. İstanbullulardan boşalan odalara, hafta sonu ilçeyi tercih eden başta İzmirliler olmak üzere yurt dışından kente gelen tatilciler yerleşti. Bu nedenle Çeşme plajlarındaki yoğunluk azalmadı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, İstanbulluların Çeşme'de tatil yapanların en az yarısını oluşturduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için İstanbulların kentten ayrıldığını kaydeden Demir, "Ancak Çeşme'deki yoğunluk azalmadı. Hafta sonu nedeniyle İzmir'den girişler var. Almanya gibi ülkelerde yaşayan tatilciler, kente giriş yaptı. Ayrıca İstanbullu tatilcilerin, önümüzdeki pazartesi günü tekrar Çeşme'ye rezervasyon yaptırdıkları görüldü" dedi.

Kaynak: DHA