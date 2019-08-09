İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir...
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
09.08.2019 00:47
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA