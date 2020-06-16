İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Savaştepe kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Aysun K. idaresindeki 09 ABL 398 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ozan K. yönetimindeki 45 DN 988 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Ozan K.'nın kullandığı araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. O sırada kaza yerinden geçmekte olan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı ile birlikte ilgililerden bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA