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İzmir-İstanbul Otoyolu havayoluna alternatif oldu

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren otoyol, iş dünyası temsilcileri için havayoluna alternatif oldu.

10.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:36
İzmir-İstanbul Otoyolu havayoluna alternatif oldu

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren otoyol, iş dünyası temsilcileri için havayoluna alternatif oldu. İstanbul ziyaretlerinde havayolu yerine yeni otobanı kullanmak için araç satın aldı. Kentteki diğer kurumların da benzer adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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