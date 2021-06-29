İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR
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İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, üniversite öğrencisini randevusuz aşılamasıyla gündeme gelen ana çocuk sağlığı merkezinde görevli doktor Lütfiye Şahin, kalan aşıları ziyan etmemek için yoldan geçen vatandaşları tek tek durdurup, aşı yapıyor.

İZMİR'de, üniversite öğrencisini randevusuz aşılamasıyla gündeme gelen ana çocuk sağlığı merkezinde görevli doktor Lütfiye Şahin, kalan aşıları ziyan etmemek için yoldan geçen vatandaşları tek tek durdurup, aşı yapıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığı sağlama adına büyük önem arz eden aşılama, yurt genelinde sürüyor. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının aşılamanın hızlanması adına yaptığı çabalar, ilginç görüntüler oluşturuyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 9 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Lütfiye Şahin, geçen günlerde aşı israfını önlemek için üniversiteli bir öğrenciyi yoldan çevirerek randevusuz aşılamasıyla gündeme geldi. Aşıların 6'şarlı biçimde hazırlandığını, bu nedenle ellerinde kalan dozları randevusuz uyguladıklarını ifade eden Şahin, bugün de elinde kalan aşıyı randevusuz gelen Mustafa Daşdelen'e yaptı.

Bir tek dozun bile ziyan edilmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "Aşı israfını önlemek adına randevusuz hastaları kabul ediyoruz. Randevuya gelmeyen veya iptal eden varsa, kapıdan çevirdiğimiz hastalarla o günkü aşı dozumuzu tamamlıyoruz" dedi.

'HEM ŞAŞIRIYORLAR HEM MEMNUN OLUYOR'

Kapıdan çıkıp yoldan geçenleri tek tek durdurduklarını anlatan doktor Şahin, "Yoldan geçenlere teklif ediyoruz. Geçtiğimiz gün karşılaştığımız vatandaş aşı vaktinin geldiğini ancak randevu almadığını söyledi. Ona hemen aşıyı uyguladık. Bu şekilde aşı olanlar da hem şaşırıyor hem de memnun oluyor " diye konuştu.

Randevusuz aşı olan Mustafa Daşdelen de "Bugün tesadüfen bu yoldan geçiyordum. İçeriye girip aşı olup olamayacağımı sordum ve doktor hanım da hemen kabul etti. Herkesin bir an önce aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR
İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR
İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR
İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN SON DOZ AŞIYI YOLDAN ÇEVİRDİKLERİNE YAPIYOR - Haberler
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