İzmir-işitme engelli gencin dans tutkusu

02.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:18

İşitme engelli gencin dans tutkusu

İZMİR'de yaşayan doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun (30), dans ile hayata tutundu. Lise yıllarında öğretmeni tarafından dans yeteneği fark edilen, o günden sonra da müziği duymadığı halde dans etmeye başlayan ve bunun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü işaret dili ile anlatan Uygun, görenleri kendine hayran bırakıyor. Müziği her ne kadar duymasa da hissettiğini söyleyen Uygun, Duymak veya duymamak benim için hiç önemli değil. Hissetmek yeterli. Dans etmeyi çok seviyorum ve hiç vazgeçmeyeceğim dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan doğuştan işitme ve konuşma engelli Ümit Uygun'un dans etme yeteneği, lise yıllarında öğretmeni tarafından fark edildi. Duymadığı halde müzik eşliğinde dans ediyormuşçasına kıvrak hareketler yapan, izleyenleri kendine hayran bırakan Ümit Uygun, hayata ve zorluklara dansla meydan okuyor. Kemalpaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan Uygun, dans ederek kendini ifade ettiğini, bununla da mutlu olduğunu söyledi. Tercüman Elvan Uçan aracılığı ile duygularını anlatan Uygun, Müziği duymuyorum ama hissedebiliyorum. Dans figürlerini de bu şekilde yapıyorum. Bana göre işitme engelli biri ya da duyan insan, hiç fark etmez. Önemli olan hissetmek dedi. Amacının bütün işitme engellilerin dans edebileceğini göstermek olduğunu belirten Ümit Uygun, dans etmeyi çok sevdiğini, çok çalıştığını ve emek verdiğini ifade etti.

'DUYAN BİRİ İLE ARAMIZDA FARK YOK'

Dans etmenin kendisi için bir tutku olduğunu ve bundan hiç vazgeçmeyeceğini anlatan Uygun, Okulda öğretmenim benim dans yeteneğimi fark ettiğinde, 'Sen işitme engelli olarak nasıl dans edebiliyorsun' demiş ve duruma şaşırmıştı. Öncesinde farkında olmadığım ama sonra benim için de yaşama sevinci, hayata tutunma nedeni olan dansa, sıkı sıkıya sarıldım. Dans ettikçe, dansı daha çok sevdim. İstanbul'a gittim. Orada bir dans grubu kurduk, yarışmalara katıldık. Bir yarışmada da yarı finale kadar çıktık dedi. Ailesinin işitme engelli olduğunu öğrendiğinde çok ağladıklarını kendisine anlattıklarını belirten Uygun, İlk zamanlar ailem durumuma çok üzülüyordu. Sonra benim dans ederek bir şeyler başardığımı görünce çok duygusallaştılar. Bu durum onların çok hoşuna gidiyor. Arkadaşlarım bana çok güzel şeyler söylüyor. Ben aslında bir işitme engelli ile duyan biri arasında fark olmadığını tekrar tekrar göstermeye çalışıyorum. Duyan, konuşabilen veya konuşamayan, duymayan hiç fark etmez. Bence herkes dans etmeli dedi.

En büyük hayalinin duygusal bir şarkı söylemek olduğunu anlatan Ümit Uygun, çalışarak güzel bir yerlere gelmek istediğini belirtti.

Kaynak: DHA