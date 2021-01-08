İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Baysak hayatını kaybetti
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İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Baysak hayatını kaybetti

08.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:38
İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Baysak hayatını kaybetti

Karşıyaka'da 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve iş dünyasının sevilen isimlerinden olan Kemal Baysak, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Karşıyaka'da 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve iş dünyasının sevilen isimlerinden olan Kemal Baysak, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu da olan Baysak, Kovid-19 nedeniyle rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir süredir devam eden tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) 29 yıl meclis üyeliği, 14 yıl da yönetim kurulu üyeliği yapan Baysak, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanlığına da yürütüyordu.

Baysak'ın ölümünün ardından kentteki çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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