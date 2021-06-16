İzmir iş dünyasından "mobil aşılama birimi" teşekkürü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir iş dünyasından "mobil aşılama birimi" teşekkürü

İzmir iş dünyasından 'mobil aşılama birimi' teşekkürü
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, organize sanayi bölgelerinde mobil aşılama birimlerinin hizmete alınmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, organize sanayi bölgelerinde mobil aşılama birimlerinin hizmete alınmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Özgener ve Yorgancılar, yaptıkları ortak açıklamada, SGK'ye bağlı çalışanlara aşı randevularının açılması, organize sanayi bölgelerinde de mobil aşılama birimlerinin kurulmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özgener, Kovid-19 ile mücadelede zorlu bir sürecin geride bırakıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Aşı, Kovid-19 ile mücadelede elimizdeki en önemli değer. Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçımızın yanı sıra sektör ayrımı olmaksızın SGK'ye bağlı tüm çalışanların aşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Özellikle üretim sektöründe, sanayide yerinde aşı uygulamasının hayata geçirilmesi bu zorlu süreçte kesintisiz üretime devam eden sanayicilerimize büyük moral oldu. Bu yeni uygulama nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ayrıca bu kararın uygulanmasını hızla hayata geçiren Valimiz Yavuz Selim Köşger'e ve İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlar ve sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması için hassasiyet göstermelerini diliyorum."

Ender Yorgancılar da sanayiciler olarak bu süreçte üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerde mobil aşılama birimlerinin kurulması konusunda da bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sanayicilerimiz üretimin sekteye uğramaması için gerçek anlamda taşın altına elini koydu. Salgın sürecinde en ağır yükü üstlenen kesimlerden biri oldu. Tüm çalışanlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir iş dünyasından "mobil aşılama birimi" teşekkürü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 15:28:00. #1.13#

title