İzmir iş dünyasından "mobil aşılama birimi" teşekkürü

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, organize sanayi bölgelerinde mobil aşılama birimlerinin hizmete alınmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, organize sanayi bölgelerinde mobil aşılama birimlerinin hizmete alınmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Özgener ve Yorgancılar, yaptıkları ortak açıklamada, SGK'ye bağlı çalışanlara aşı randevularının açılması, organize sanayi bölgelerinde de mobil aşılama birimlerinin kurulmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özgener, Kovid-19 ile mücadelede zorlu bir sürecin geride bırakıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Aşı, Kovid-19 ile mücadelede elimizdeki en önemli değer. Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçımızın yanı sıra sektör ayrımı olmaksızın SGK'ye bağlı tüm çalışanların aşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Özellikle üretim sektöründe, sanayide yerinde aşı uygulamasının hayata geçirilmesi bu zorlu süreçte kesintisiz üretime devam eden sanayicilerimize büyük moral oldu. Bu yeni uygulama nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ayrıca bu kararın uygulanmasını hızla hayata geçiren Valimiz Yavuz Selim Köşger'e ve İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlar ve sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması için hassasiyet göstermelerini diliyorum."

Ender Yorgancılar da sanayiciler olarak bu süreçte üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerde mobil aşılama birimlerinin kurulması konusunda da bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sanayicilerimiz üretimin sekteye uğramaması için gerçek anlamda taşın altına elini koydu. Salgın sürecinde en ağır yükü üstlenen kesimlerden biri oldu. Tüm çalışanlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol