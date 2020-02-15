İzmir iş dünyasından matematik şampiyonu Elanur'a burs

15.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:48

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı'ya eğitim hayatı boyunca burs verecek.

Elanur ve ailesini konuk eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencinin elde ettiği başarıdan dolayı başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye'nin çok sevindiğini belirtti.

Elanur'u tebrik eden Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Başarısından dolayı bizlerin göğsünü kabartan Elanur Akıncı'ya eğitim hayatı boyunca dernek olarak burs vereceğiz. Bazı başarıların ödüllendirilmesi ve toplumumuza başarıların karşılıksız kalmayacağını göstermek amacıyla bu desteği sağlıyoruz. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi umarım yaygınlaştırılabilir bir hale gelir çünkü başarının unutturulmaya çalışıldığı topraklarda kendisini güneş gibi parlatan öğrencilerimiz bulunuyor."

Gelecekte bilim insanı olmak istediğini dile getiren Elanur Akıncı da matematik derslerini çok sevdiğini belirterek, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. Benim eğitim hayatımda yanımda bulunacak olan İZSİAD'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Küçükkurt'un yönetim kurulu başkanı olduğu şirket de Elanur Akıncı'ya tam altın hediye etti.

Kaynak: AA