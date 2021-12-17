İzmir iş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, çalışanların alım gücünün korunması için fiyatlardaki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Saygılı, yaptığı açıklamada yeni yılda asgari ücretin yüzde 50 artışla net 4 bin 250 lira olarak açıklandığını, bütün çalışanların hayatlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunduklarını belirtti.

Çalışanın enflasyona ezdirilmemesi hedefi kapsamında açıklanan asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Saygılı, şunları kaydetti:

"Yeni asgari ücretteki damga vergisi ve gelir vergisini kaldırarak işverenin yükünün 450 lira azaltılması, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatların genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza inanıyoruz."

İstihdam desteği talebi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de enflasyon ve kurda oynaklığın azaltılması gerektiğini, bu süreçte istihdam desteğine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Yelkenbiçer, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük işletmelerin işten çıkarma gibi istenmeyen durumlardan kaçınmaları noktasında sosyal güvenlik desteği, istihdam desteği, kredi limitleri ile ilgili artış destekleri gibi farklı finansman kaynakları yaratılarak desteklenmeleri yerinde olacaktır. Enflasyonla mücadele ve kurla ilgili politikaların gözden geçirilmesi gerekliliği açıktır. Aksi takdirde yapılan zam oranının enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilemeyecektir."

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Zeynep Çelikkol - Ekonomi Haberleri

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